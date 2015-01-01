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अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन सौंपा:डिग्री कॉलेज में चार चरणों में दिया प्रवेश, फिर भी वंचित रह गए छात्र

बल्देवगढ़3 घंटे पहले
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कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की सीटें बढ़ाए जाने को लेकर विद्यार्थियों ने बल्देवगढ़ अनुविभागीय अधिकारी संजय जैन को आवेदन सौंपा। छात्रोें को डिग्री कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलने से समस्या खड़ी हो गई। छात्रों को चौथे चरण में भी प्रवेश नहीं मिला है। ऐसे में छात्रों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

बल्देवगढ़ में डिग्री कॉलेज खुले करीब 3 वर्ष हो चुके है और क्षेत्र के दूरदराज के विद्यार्थियों को आस बंधी थी कि बल्देवगढ़ में डिग्री कॉलेज होने के बाद उन्हें अब उच्च शिक्षा ग्रहण करने 30 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा।

उन्हें अपने ब्लॉक मुख्यालय पर ही उच्च शिक्षा हासिल करने प्रवेश आसानी से मिल जाएगा, लेकिन बल्देवगढ़ डिग्री कॉलेज में कुल सीटें 200 होने के कारण प्रथम व द्वितीय चरण में 196 सीटें भर जाने और कुल 4 रिक्त सीटें होने के कारण चौथे चरण में मात्र 4 विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिल सका।

जिससे सैकड़ों की संख्या में दूरदराज के ग्रामों से आए विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए। बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश करने से वंचित रहे।

उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को मजबूरी में जाना पड़ेगा बाहर

छात्र सत्यम त्रिपाठी ने बताया कि बल्देवगढ़ जनपद क्षेत्र में 80 ग्राम पंचायतें हैं और दो नगर परिषद है। बल्देवगढ़ जनपद मुख्यालय पर डिग्री कॉलेज में छात्रों को प्रवेश अगर मिल जाता तो विद्यार्थियों को बाहर जाने में होने वाली कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जबकि बल्देवगढ़ जनपद के विद्यार्थी के परिवार पूरी तरह कृषि पर हसरतें और वह अपने परिवार का भरण पोषण कर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाए जाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन कॉलेज में निर्धारित ठीक है भर जाने के कारण अब उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा है।

छात्रों ने एसडीएम काे ज्ञापन सौंपकर सीट बढ़ाने की मांग

सैकड़ों की संख्या में प्रवेश से वंचित रहे छात्रों ने गुरूवार को अनुविभागीय विभागीय अधिकारी संजय जैन के कार्यालय पहुंचकर कॉलेज में सीटें बढ़ाए जाने की मांग की। छात्रों ने कहा कि अगर प्रवेश नहीं मिला तो आगे की पढ़ाई कैसे जारी रखेंगे। इस दौरान ज्ञापन सौंपने वालों में कालीचरण रैकवार, मानवेंद्र यादव, रामदेवी अहिरवार, पूजा यादव, उत्तम लोधी सहित अनेक छात्र-छात्राएं उपस्थित थी। इस संबंध में कालेज के प्रभारी प्राचार्य विजय शंकर प्रजापति का कहना है कि कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित कुल 200 सीटें थी, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में कुल 196 सीटें भर गई थी। सिर्फ 3 चरणों के बाद 4 सीट ही रिक्त रह गई। जो चौथे चरण में भर गई है। अब शासन द्वारा सीटों को बढ़ाया जाता है कि नहीं। इसके बाद ही प्रवेश मिलेगा।

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