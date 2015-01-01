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बैठक:जिला पंचायत सीईओ ने ली समीक्षा बैठक, सचिव निलंबित

बंडा2 घंटे पहले
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गुरुवार को नवीन आजीविका मिशन भवन में जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले ने बंडा ब्लाक की ग्राम पंचायत वार समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने पंचायतवार निर्माण एवं विकास कार्याें की समीक्षा की। इसके साथ ही चरागाह व बंजर भूमि विकास के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सचिवों को भी निलंबित किया। ग्राम पंचायत बम्होरी की महिला के पति की मृत्यु हुए दो वर्ष बीत चुके हैं लेकिन महिला को अभी तक अंत्येष्टी सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई थी। जिसकी शिकायत पर सीईओ इच्छित गढ़पाले ने तत्कालीन रोजगार सहायक को सेवा से पृथक कर दिया।

इसके साथ ही सचिव मिलन चढ़ार को निलंबित किया गया और तत्कालीन सचिव हीरेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के व एक सप्ताह का वेतन काटने का निर्देश दिया। इसके अलावा विकास एवं हितग्राही कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण ग्राम पंचायत चकेरी बिनैका के सचिव एवं रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत फतेहपुर के रोजगार सहायक का एक सप्ताह का वेतन काटने का निर्देश दिया।

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