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1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन:सिद्धों की आराधना से पाप कर्म मिट जाते हैं - आर्यिका

बंडा3 घंटे पहले
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नगर में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन श्री शांति नगर जैन मंदिर बंडा में बड़ी भक्ति मय वातावरण में संपन्न हो रहा है।

विश्व बंदिनी आचार्य संत शिरोमणि परम पूज्य 108 श्री विद्यासागर के आशीर्वाद से आर्यिका रत्न 105 अनंत मति माता के सत्संग सानिध्य में परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी निलेश भैया द्वारा पुण्यार्जक परिवार और श्रावक सृष्टि कोमल चंद परिवार की ओर से 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया|

आर्यिका मां ने अपने प्रवचनों में कहा कि सिद्धों की आराधना सती मैना सुंदरी ने की जिससे अपने पति सहित सात सौ लोगों का कुष्ठ रोग दूर कर धर्म के महत्त्व को समझाया। सिद्धों की आराधना करने से जन्मों-जन्मों के पाप मिट जाते हैं।

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