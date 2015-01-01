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सम्मान:ग्राम के वरिष्ठजनों, पंचों सहित सफाई कर्मियों को किया सम्मानित

बनवारएक घंटा पहले
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जनपद जबेरा की ग्राम पंचायत बम्होरी मानगढ़ में धनतेरस पर्व पर पंचायत कार्यालय में पंच परमेश्वर का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समाजसेवी विनोद राय के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 20 वार्डों के सभी पंचों, स्वयंसेवी पंचायत कर्मी एवं वरिष्ठ नागरिकों को माला पहनाकर श्रीफल वस्त्र इत्यादि से सम्मान किया।

इसके बाद ग्राम की साफ-सफाई करने वाले सफाई कर्मियों का भी फूल मालाओं से श्रीफल वस्त्रों से सम्मान किया गया। इस अवसर पर विनोद राय ने बताया कि प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी धनतेरस को ग्राम पंचायत कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

वहीं कोरोना संक्रमण के चलते ग्राम की साफ-सफाई कार्य करने वाले सफाई कर्मियों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों में राजा बाबू, राजेश खरे, अनिल राजोरिया, जगदीश अहिरवार पंचों में ब्रजेश रैकवार, भागीरथ विश्वकर्मा, गोपाल यादव, गोकुल अवस्थी, हरि विश्वकर्मा, कमलेश यादव, अशोक सिंह, सेवक, महेंद्र, जयराम सिंह, मुन्नी घोषी, गुड्डू यादव, राकेश गौर, हरगोविंद अहिरवाल, मोहन गौर मौजूद थे।

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