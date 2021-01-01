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लापता:चांदपुर से लापता 11 साल के बालक को दो घंटे में खोजा

बीना4 घंटे पहले
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बुधवार सुबह 10 बजे चांदपुर ग्राम से लापता हुए 11 साल के बालक को पुलिस ने सूचना मिलने के दो घंटे बाद खोज लिया। बालक का स्कूल बैग स्कूल के पास ही सड़क किनारे पड़ा मिलने से पुलिस की सांसें फूल गईं। जिसके बाद एसडीओपी अनुराग पांडे के निर्देशन व थाना प्रभारी रोहित मिश्रा के नेतृत्व में एएसआई बीके यादव, प्रधान आरक्षक संजय मिश्रा आरक्षक संजय जाट, सुनील दुबे, राजाबाबू की टीम गठित की गई जिसने दो घंटे में ही बालक को पिपरिया डिगर्रा ग्राम में तलाश कर लिया। पुलिस के अनुसार चांदपुर के हेमराज पटेल का 11 साल का बेटा महेंद्र बुधवार को स्कूल गया था जोे कि दस बजे तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसे ग्राम में ही तलाशा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने दोपहर 3.30 बजे पुलिस को सूचना दी तथा अज्ञात व्यक्ति पर बहला फुसलाकर ले जाने का शक जाहिर किया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति पर धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर बालक की तलाश शुरू की। तलाश के दौरान स्कूल के पास सड़क किनारे बालक का स्कूल बैग मिला। तलाश के दौरान पिपरिया डिगर्रा ग्राम के पास बालक पैदल चलता हुआ मिल गया। पुलिस ने बालक को परिजनों के सुपुर्द किया है। बालक ने परिजनों व पुलिस को बताया कि वह पैदल ही अपने मामा के घर जा रहा था। दरअसल पिछले माह चांदपुर ग्राम से ही लापता एक किशोर का शव दो दिन बाद ग्राम में पहाड़ी पर झाड़ियों में पड़ा मिला था। जिस कारण बुधवार को बालक के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस व परिजन ही नहीं चांदपुर ग्राम में लोगों की चिंता बढ़ गईं थीं लेकिन बालक सही सलामत मिलने पर सभी ने राहत की सांस ली।

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