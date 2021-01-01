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पल्स पोलियो अभियान:18,859 बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा

बीना2 घंटे पहले
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रविवार को शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 18859 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। आज से 2 दिन घर घर जाकर 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। गौरतलव है कि इन 3 दिनों में करीब 27 हजार बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाना है। बीएमओ डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने बताया कि आज से एक एवं 2 फरवरी को घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने संभावना जताते हुए कहा है कि इन 3 दिनों में शहरी क्षेत्र में 9 हजार व ग्रामीण क्षेत्र में 18 हजार बच्चों को दवा पिलाने का अनुमान है।

वहीं खुरई में भी पल्स पाेलियाे अभियान के तहत बच्चाें काे बूथ पर दवा पिलाई गई। खुरई ब्लाॅक में 194 बूथ बनाए गए, दाे माेबाइल टीम और बाजार में 6 टीम पल्स पाेलियाे की दवा पिलाती रहीं। दवा पिलाने का लक्ष्य 29 हजार बच्चाें का था, जिसमें पहले दिन बूथ लेवल पर 23604 बच्चाें काे पल्स पाेलियाे की दवा पिलाई गई। 460 लाेग इस काम में लगातार लगे रहे। 23 सुपरवाइजराें ने माॅनीटिरिंग की।

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