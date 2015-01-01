पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निर्देश:सड़क तक फैली दुकानों को पीछे कराया, दुकानदारों को मास्क बांटे

रहलीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

गुरुवार को धनतेरस पर बाजार में उमड़ी भीड़ के कारण कोरोना के संक्रमण को रोकने और बाजार की व्यवस्थाएं बनाने सीएमओ ज्योति शिवहरे ने नपा अमले के साथ नगर के मुख्य बाजारों का भ्रमण किया।

सीएमओ ज्योति शिवहरे ने दुकानदारों को बिक्री के दौरान मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस बनाने के निर्देश दिए। जिन दुकानदारों के पास मास्क नहीं थे उन्हें नपा अमले द्वारा मास्क दिए गए।

बाजार में पटरी से सड़क तक फैलाकर दुकानें लगाने वाले दुकानदारों की दुकान का सामान पीछे हटवाया साथ ही राेड के आगे से दुकानें न लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कार्रवाई की चेतावनी दी। सीएमओ ने बस स्टैंड, मेन रोड, राव मार्केेट, चांदपुर तिराहे स्थित बाजार का निरीक्षण किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें