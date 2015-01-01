पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

त्योहार की रौनक:धनतेरस पर पांच करोड़ का कारोबार, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल और प्राॅपर्टी में हुई डील

बीनाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानों को विशेष रूप से सजाया, स्कीम भी चलाई

पांच दिवसीय दीपोत्सव पर्व धनतेरस के साथ ही प्रारंभ हुआ। कोरोना संक्रमण के कारण कई महीनों से बाजार में चली आ रही मंदी धनतेरस पर बाजार गुलजार रहा है, धनतेरस पर शहर में करीब 5 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल, प्राॅपर्टी, सराफा इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन में कारोबार होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कोरोना काल के कारण इस वर्ष कारोबार पिछले वर्षों की तुलना में कारोबार कम बताया जा रहा है। धनतेरस पर ग्राहकों को अपनी और आकर्षित करने के लिए दुकानों को विशेष रूप से सजाया गया एवं कई प्रकार की स्कीम चलाई गई।

इलेक्ट्रॉनिक में भी करीब 60 लाख के कारोबार होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा बर्तन कारोबार में करीब 30 लाख रुपए के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है। वीरेंद्र साहू ने बताया कि आईटी में करीब 5 लाख के व्यवसाय होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा लैपटॉप की बिक्री हुई है। इसके अलावा कपड़ा सहित अन्य कारोबार करीब 50 लाख के होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

ऑटोमोबाइल दो करोड़ का व्यापार

जानकारी अनुसार सबसे ज्यादा कारोबार ऑटोमोबाइल में हुआ है। जिसमें 2 करोड़ से ऊपर का कारोबार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिसमें बाइक, कार, ट्रेक्टर ट्राली सहित अन्य वाहन शामिल है। इसके अलावा प्राॅपर्टी में भी करीब 1 करोड़ के कारोबार होने का अनुमान जताया जा रहा है।

सराफा व्यापारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि शहर की सभी सराफा दुकानों पर करीब 60 लाख रुपए के कारोबार होने की संभावना जताई जा रही है। सोने के उछाल के कारण चांदी की लाइटवेट ज्वेलरी, पूजन के लिए चांदी के भगवान सिक्के, चांदी के बर्तन सहित ज्वेलरी की बिक्री हुई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें