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नौरादेही:पक्षियों की 180 प्रजाित का अनुमान

रहली7 घंटे पहले
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नौरादेही वन्य प्राणी अभयारण में चले तीन दिवसीय पक्षी गणना का रविवार को समापन हाे गया। तीन दिनों में तीस से अधिक स्वयंसेवकों, पक्षी विशेषज्ञों ने अभयारण्य की सभी छह बीटों की वादियों मेें स्थानीय व अप्रवाशी पक्षियों की अठखेलियां दूरबीन से देखीं। पिछलेे वर्ष जहां पक्षियों की 162 प्रजातियां अभयारण्य में मिली थीं ताे इस वर्ष करीब 180 प्रजातियां मिलने की संभावना है।

हालांकि स्वयं सेवकों द्वारा रिपोर्ट विभाग को बाद मेें दी जाएगी। पक्षी गणना के दौरान अभयारण्य की डीएफओ राखी नंदा तीनों दिन अभयारण्य में माजूद रहीं तो समापन अवसर पर सीसीएफ एके दुबे भी पहुंची।

इंदौर से आए नेचर एंड वाइल्ड लाइफ कन्सर्वेशन एंड अवेयरनेस सोसायटी के रवि शर्मा ने बताया कि मवेशियों को बुखार में दिए जाने वाले इंजेक्शन के कारण पक्षियों का अस्तित्व खतरे में है। पहले जहां करोड़ों प्रजातियां पाई जाती थीं अब हजारों में बची हैं। नौरादेही में पक्षियों की अनुकूलता है।

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