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दुकान आवंटित:खिमलासा रोड पर बस स्टैंड के सामने लगाई पटाखे की दुकानें, लॉटरी सिस्टम से व्यपारियों को आवंटित

बीनाएक घंटा पहले
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खिमलासा रोड स्थित नगर पालिका नए बस स्टैंड के सामने सिंघई के खेत में पटाखा दुकान लगाई गई हैं। लॉटरी सिस्टम से पटाखा व्यापारियों को दुकानें आवंटित की गई। जिसमें 50 दुकानों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से केवल 45 लाइसेंसी व्यापारियों ने आवेदन किए। दुकान आवंटन के दौरान नगर पालिका आरआई प्रताप यादव, अनिल कटारिया और राजेश पाल आदि उपस्थित रहे। लाॅटरी 12 वर्षीय कन्या के द्वारा कराई गई।

पटाखा की दुकानों की सुरक्षा के लिए अग्निशामक यंत्र, रेत से भरी बाल्टी की व्यवस्था दुकानदार को करना होगी। चाइना व विदेशी पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। भले ही वह पिछले साल के क्याें न हो। यदि कोई व्यापारी नियम विरुद्ध पटाखे बेचता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दाे साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा धार्मिक देवी-देवताओं के चित्र वाले पटाखों को बेचने पर रोक लगाई गई है।

व्यापारी एवं विक्रेता अपनी अनुमति को दुकान के फ्रंट पर लगाकर रखे। इसके अलावा व्यापारियों का शहर के बाहर रखा गया पटाखों का भंडारण दिन के समय आतिशबाजी का शहर से परिवहन नहीं होगा। साथ ही सभी को कोविड-19 का पालन करना होगा।

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