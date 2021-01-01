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रेस्क्यू:वन विभाग की टीम ने पकड़ा चार फीट लंबा मगरमच्छ

रहली7 घंटे पहले
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  • पड़रिया ग्राम में नाले में एक सप्ताह से थी मगरमच्छ की मौजूदगी

सागर से पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने स्थानीय वन अमले के साथ पड़रिया ग्राम में महेशा मार्ग स्थित नाले से दो घंटे की मशक्कत के बाद चार फीट लंबा दो वर्ष उम्र का मादा मगरमच्छ पकड़ा। मगरमच्छ को नौरादेही अभयारण्य स्थित छेवला तालाब में छोड़ा गया है।

जानकारी के अनुसार नाले में करीब एक सप्ताह से मगरमच्छ था। ग्रामीणों ने नाले में मगरमच्छ होने की सूचना रविवार को वन विभाग को दी। रविवार दोपहर सागर से पहुंची आकाश पासी, हीरालाल यादव, दीपक रैंकवार की रेस्क्यू टीम ने स्थानीय वन विभाग के वन रक्षक जितंेद्र चैबे, अखिलेश श्रीवास्तव, सीतराम दुबे, राजू पांडे, बृजेन्द्र घोषी के साथ रेस्क्यू शुरू किया। इस दौरान मगरमच्छा नाले के तट स्थित खाई में छुपा था।

रेस्क्यू टीम की दो घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया तथा पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत मगरमच्छ को नौरादेही अभयारण्य के छेवला तालाब में छोड़ा गया। वन रक्षक जितेंद्र चैबे ने बताया मगरमच्छ पूरी तरह स्वस्थ्य है, ग्रामीणों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। मगरमच्छ को नौरादेही अभयारण्य के छेवला तालाब में छोड़ा है।

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