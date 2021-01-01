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परिपूर्ण रिश्ता:मित्रता अब स्वार्थ पर टिकी लेकिन इससे बड़ा कोई संबंध नहीं : शास्त्री

बीना4 घंटे पहले
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मित्रता अब मात्र स्वार्थ पर टिक गई है, लेकिन मित्रता से बड़ा कोई संबंध नही हैं। मित्रता अपने आप में एक परिपूर्ण रिश्ता है। यह बात गायत्री मन्दिर परिसर में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद भागवत कथा में वृंदावन से आए आचार्य पं ऋषिकेश शास्त्री ने कही। कथावाचक ने कहा कि सुदामा गरीबी की मार झेल रहे थे। उनकी पत्नी सुशीला ने कहा स्वामी द्वारकाधीश आपके बचपन के मित्र है। आप उनके यहां जाएंगे, तो श्रीकृष्ण आपकी मदद जरूर करेंगे। पत्नी की बात सुन सुदामा ने कहा विपत्तियों में कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर मैं वहां जाता हूं, तो मेरे पास कुछ ले जाने के लिए नहीं है। सुशीला पड़ोस के घर से दो मुठ्ठी चावल लेकर आती है और अपने आंचल में बांधकर सुदामा को देकर श्रीकृष्ण के पास भेजती है। सुदामा के पहुंचने पर श्रीकृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए सुदामा के पास पहुंचे और गले लगा लिया। यह प्रसंग सुनकर कथा प्रांगण में बैठे श्रद्धालु भाव विभोर हो गए।

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