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धनतेरस:दीपोत्सव के पहले दीपों से रोशन हुए घर-आंगन, बाजार में धनवर्षा, लोगों ने खरीदा नया सामान

रहलीएक घंटा पहले
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  • बाजार में गृहस्थी के सामान सहित अन्य सामान की जमकर हुई बिक्री, धन्वंतरि पूजन भी किया

सुख समृद्धि के पांच दिवसीय दीपावली पर्व के पहले दिन गुरुवार को धनतेरस मनाई गई। धनतेरस पर लोगों ने गृहस्थी का नया सामान, बर्तन, वाहन आदि खरीदकर पूजन किया एवं घर-आंगन को दीपों से रोशन किया। बाजार में गृहस्थी के सामान सहित अन्य सामान की जमकर बिक्री हुई।

दुकानदारों ने सुबह से ही दुकानें सजा दीं। जहां पर दोपहर बाद लोगों ने पहुंचकर कपड़ा, बर्तन, अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम व ज्वेलरी खरीदी। औषधी से संबंधित कार्य करने वालों ने भगवान धन्वंतरि का पूजन किया। पूजन और सजावट के सामान की बिक्री धनतेरस के दिन बाजार में छोटे दुकानदारों की चांदी रही। बाजार में गृहस्थी के बड़े सामान की अपेक्षा पूजन और घरों की सजावट का सामान अधिक बिका।

हालांकि बाजार की सभी दुकानें दिन भर ग्राहकों से भरी रहीं। लोगों ने खरीदारी करने के लिए एटीएम से रुपए निकाले जिससे नगर के दोनों एटीएम पर रुपए निकालने वाले ग्राहकों की दिन भर भीड़ रही। राव मार्केट स्थित एटीएम के शाम के बाद रुपए खत्म हो गए। जिस कारण एटीएम में शाम को एक बार फिर रुपए डालना पड़े। राव मार्केट के एटीएम के रुपए खत्म होने पर चांदपुर रोड स्थित एटीएम पर भीड़ बड़ गई जिससे लोगों को रुपए निकालने के लिए इंतजार करना पड़ा।

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