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मारपीट:हरदुआ में घर में घुसकर महिलाओं को पीटा, तीन पर केस

रहली2 घंटे पहले
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हरदुआ ग्राम में खेत में से पाइप डालने से मना करने पर गुस्साए तीन लोगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट कर दी। इस मामले में पुलिस थाने में तीन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार हरदुआ निवासी गुलाब पिता बाबूलाल कुर्मी ने ग्राम के ही शालकराम कुर्मी, रामरतन कुर्मी, दामोदर कुर्मी खेत में से पाइप डालने से मना किया था इसी बात को लेकर शनिवार रात तीनों गुलाब के घर पहुंचे जहां पर महिलाएं मौजूद थी।

आरोपियों ने महिलाओं के साथ मारपीट की महिलाओं द्वारा फोन करने पर गुलाब घर पहुंचे तो आरोपियों ने गुलाब सिंह के साथ भी मारपीट कर दी। फरियादी गुलाब सिंह की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 452, 294, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया।

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