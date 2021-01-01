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  • In The Two Hour Block, Two Spans Of 36 Meters Long Are Laid Over The Bridge, Three Trains Will Be Laid, Three Spawns Will Be Laid Today.

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रेलवे:दाे घंटे के ब्लॉक में ओवर ब्रिज के 36 मीटर लंबे दो स्पॉन रखे, तीन ट्रेनें लेट, तीन स्पॉन आज रखे जाएंगे

बीना7 घंटे पहले
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  • ब्लॉक के दौरान दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बंद रहा, जिसके चलते ट्रेनें पास के स्टेशन पर खड़ी रहीं

झांसी रेलवे ट्रेक पर बन रहे ओवर ब्रिज के रेलवे लाइन के ऊपर रखे जाने वाले पांच स्पॉन में से दाे स्पॉन रविवार को रखे गए। इसके लिए रेलवे से दाे घंटे का ब्लॉक लिया गया था। बचे हुए तीन स्पॉन साेमवार काे रखे जाएंगे। लेकिन ब्लॉक अभी ब्लॉक मिलने का समय तय नहीं हुआ है। ब्लॉक के दौरान दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पूर्ण रूप से बंद रहा। जिस कारण कई ट्रेनें स्थानीय स्टेशन पर लेट पहुंची।

रविवार को रेलवे से मिले दाे घंटे के ब्लॉक में 36 मीटर लंबे दाे स्पॉन झांसी रेलवे लाइन के ऊपर पिलर पर रखे गए। रेलवे के द्वारा दाे घंटे का ब्लॉक दिया गया। ब्लॉक दोपहर एक बजकर 10 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 10 मिनट तक का दिया गया। इस दौरान 5 स्पॉन में से 2 स्पॉन को पिलरों के द्वारा 400 टन बजनी क्रेन और हाईड्रा मशीन की मदद से रखा।

दिल्ली से भोपाल की ओर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस के निकलने के बाद रेलवे के द्वारा 2 घंटे का स्पॉन रखने के लिए ब्लॉक दिया गया। ब्लॉक के दौरान दिल्ली की ओर से आने वाली पंजाबमेल, स्वर्ण जयंती एवं मंगला एक्सप्रेस आधा घंटे से डेढ़ घंटे तक लेट हुई और स्थानीय रेलवे स्टेशन पर लेट पहुंची। ये ट्रेनें आसपास के स्टेशनों पर खड़ी रही। जिससे यात्रियों को परेशानी हुई।यह ट्रैक दिल्ली मुंबई का मुख्य रेल ट्रैक हैं। इस ट्रैक पर से बड़ी संख्या में सवारी ट्रेनों की आवाजाही रहती है। रेल यातायात प्रभावित न हो इसके लिए यहां ब्लॉक टुकड़ों में दिया जा रहा है। रविवार को 2 घंटे के ब्लॉक में 2 स्पॉन रखे गए है। बचे हुए स्पॉन को आज रखा जाएगा।

काम पूरा होने के बाद अंडरब्रिज से मुक्ति
ओवर ब्रिज पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को काफी लाभ होगा। ओवर ब्रिज के बंद होने के बाद यहां से हेवी वाहनों का निकलना बंद हो गया। जो अब करीब 10 किमी मीटर घूम कर बीना भोपाल मार्ग पर पहुंच पाते हैं। ब्रिज पूरा होने के बाद लोगों की यह दूरी कम हो जाएगी। वहीं आस पास के लोगों को निकलने के लिए अभी केबल अंडर ब्रिज ही एक रास्ता है। जो बारिश में बंद हो जाता है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी।

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