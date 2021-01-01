पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

समस्या:आगासौद रोड के झांसी रेलवे गेट में खराबी, दिनभर रहे जाम के हालात

बीना4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शहर चारों तरफ से रेलवे लाइनों से घिरा हुआ है। किसी भी मार्ग से शहर में प्रवेश करने एवं शहर से जाने पर लोगों को रेलवे क्रॉसिंग अवश्य रूप से पार करना पड़ता है। लेकिन इन दिनों रेलवे गेटों पर चल रहे काम एवं आ रही तकनीकी खराबी के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। बुधवार को रेलवे गेट क्रमांक 309 ई में आई खराबी के कारण दिनभर गेट पर बार-बार जाम जैसे हालात बने और लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। वहीं गेट को मैनुअल तरीके से खोलने एवं बंद करने पर कार्यरत र्कमचारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। समाचार लिखे जाने तक गेट की समस्या को हल नहीं किया गया था। जानकारी अनुसार आगासौद मार्ग पर स्थित झांसी मंडल का रेलवे गेट क्रमांक 309 ई(डबल फाटक) पर सुबह 8 बजे के बाद खराबी आ गई। गेट बंद करने पर एक तरफ का बूम बंद हो जाता, तो दूसरा बूम ऊपर ही रह जाता।

गेटमैन मैनुअल तरीके से खोल रहे गेट
इसी तरह गेट खोलने के दौरान एक तरफ का बूम खुल जाता तो दूसरे तरफ का बूम आधा ही उठकर रह जाता या फिर वह खुलता ही नहीं। जिसे गेटमैन के द्वारा मैनुअल तरीके से खोला और उठाया जाता। बावजूद सुबह से हो रही समस्या का निराकरण करने के लिए शाम तक झांसी मंडल का कोई भी कर्मचारी गेट को सुधारने नहीं पहुंचा। गेट के दोनों तरफ दिनभर वाहनों की भीड़ लगती रही और जाम जैसे हालात बनते रहे।

मेनटेनेंस के चलते गेट नंबर 315 सी बंद
इसी तरह झांसी रेलवे ट्रैक एवं भानगढ कंजिया मार्ग पर स्थित करोंदा रेलवे स्टेशन के पास गेट नंबर 315 सी किमी 993/29-31अपरोड व 30-32 डाउन रोड सड़क मार्ग (भानगढ से कंजिया मार्ग) पर बीएमसी एम/सी द्वारा डीप स्क्रीनिंग एवं ट्रैक मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। जिस कारण गेट को 2 से 6 फरवरी तक 5 दिन के लिए बंद किया गया है। जिस कारण इन क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser