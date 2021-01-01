पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ठंड का असर फसलों पर:पारा गिरने से सब्जियों-फसलों में तुषार, किसानों की चिंता बढ़ी, तापमान 4 डिग्री

बीना7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
बीना | लगातार तेज ठंड से भटे की फसल मुरझाई, खराब हुई सब्जियां। - Dainik Bhaskar
बीना | लगातार तेज ठंड से भटे की फसल मुरझाई, खराब हुई सब्जियां।
  • लगातार फसलों पर जम रही ओस की बूंदें, सब्जियां झुलसी

शनिवार से लगातार पारा गिरने के कारण सब्जियों एवं फसलों पर ओस की बूंदें जम रही है। जिस कारण चना, मसूर की फसल एवं भटा, टमाटर आदि सब्जियों में तुषार लग जाने के कारण फसल एवं सब्जियां खराब हो गई है। पौधे और उनमें लग फल, फूल तुषार में झुलस गए है। फसलों की बर्बादी देख किसान की चिंता भी बढ़ रही है।

लगातार 2 दिन से गिर रहा पारा शनिवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पर रहा। रविवार को भी पारा 4 डिग्री पर रहने के कारण फसलों एवं सब्जियों पर ओस बूंदें जमी। जिस कारण सब्जी एवं फूल वाली फसलों में तुषार लग गया है। वहीं कड़कड़ाती ठंड से लोग भी परेशान है। किसान राम सेवक चढ़ार ने बताया कि 2 दिन से तापमान कम होने के कारण मसूर, बटरा एवं चना की फसल में तुषार लग गया है,पौधे सूखने लगे है। जिससे फसलों को नुकसान हुआ है।

वहीं किसान संतोष कुशवाहा ने बताया कि पारा पड़ने के कारण टमाटर, पालक, बेगन एवं फूल गोभी के पौधों में तुषार लग गया है। जिससे पौधे सहित उसमें लगे फल और फूल सूख गए है। जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की है कि सरकार किसानों को हुए नुकसान का सर्वे कराए और उन्हें राहत राशि दे। इस संबंध में तहसीलदार संजय जैन ने बताया कि नुकसान जैसे कोई बात नही है। अभी तक फसल खराब एवं फसल खराब होने की कोई शिकायत लेकर नही आया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser