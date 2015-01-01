पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खरीदी:धान खरीदी केंद्र शुरू, पहले दिन बनी व्यवस्थाएं, नहीं पहुंचे किसान

रहलीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

धान की पैदावार करने वाले किसानों को उपज का बाजिव दाम देने के लिए धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। जिसके लिए कृषि उपज मंडी में शुक्रवार से खरीदी केंद्र प्रारंभ हुआ। हालांकि पहले दिन एक भी किसान धान लेकर नहीं पहुंचा। पहले दिन केेंद्र की व्यवस्थाएं बनती रहीं तथा केंद्र प्रभारी सहित अन्य कर्मचारी किसानों का इंतजार करते रहे।

धान खरीदी एफसीआई द्वारा सेवा सहकारी समिति छिरारी द्वारा मंडी प्रांगण में खरीदी की जा रही है। पिछले साल इसी केंद्र द्वारा मंडी प्रांगण में ही 28 हजार क्विंटल धान की खरीदी की गई थी।

इस वर्ष पंजीयन व्यवस्था अलग-अलग जगह से होने के कारण लक्ष्य तय नहीं हो सका लेकिन इस वर्ष पिछले वर्ष से अधिक धान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। धान खरीदी के लिए दो हजार बोरी बारदाना पहुंच चुका है तो खरीदी केंद्र संचालक द्वारा थ्रेसर का इंतजाम भी किया गया है। समिति संचालक विजय जैन ने बताया कि केंद्र शुरू हो चुका है। जैसे ही किसान धान लेकर केंद्र पर पहुंचेंगे खरीदी की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें