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शिक्षा:9वीं से 12वीं तक के रिवीजन टेस्ट शुरू, ब्लॉक में 7 हजार विद्यार्थियों ने किताबों की मदद से दिए

बीनाएक घंटा पहले
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  • विद्यार्थी घर से प्रश्न पत्र हल कर दूसरे दिन स्कूल आकर जमा करेंगे, 28 नवंबर तक चलेंग टेस्ट

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कोरोना काल के चलते कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का रिवीजन टेस्ट शुक्रवार से शुरू हुआ, जो 28 नवंबर तक चलेगा। ब्लॉक में करीब 7 हजार विद्यार्थियों को रिवीजन टेस्ट में सम्मिलित होना है।

सहायक संचालक जेड इक्का ने बताया कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के ओपन बुक सिस्टम से रिवीजन टेस्ट 20 नवंबर से शुरू हुए, जो 28 नवंबर तक चलेंगे। रिवीजन टेस्ट में करीब 7 हजार विद्यार्थियों को हिस्सा लेना है। पहले दिन कक्षा 9वीं एवं 10वीं का गणित एवं कक्षा 11वीं एवं 12वीं का भूगोल एवं रसायन का टेस्ट हुआ। टेस्ट के लिए 31 स्कूलों से विद्यार्थियों को पेपर एवं उत्तर पुस्तिका वितरित की गई।

प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका एक साथ दी गई। इस व्यवस्था में विद्यार्थी ने पुस्तकों की मदद से घर से प्रश्न पत्र हल किए। सहायक संचालक इक्का ने बताया कि सभी स्कूलों से बच्चों को शुक्रवार को उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्न पत्र दिए गए। जिन्हें विद्यार्थी घर से प्रश्न पत्र हल कर दूसरे दिन स्कूल आकर जमा करेंगे और दूसरे विषय के प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका साथ ले जाएंगे।

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