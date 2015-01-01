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रेलवे स्टेशन पर 5 बोगियों में आग लगने का मामला:मालगाड़ी की बोगी से फिर उठा धुआं, जेपी साइडिंग से लौटी ट्रेन, बुझाई आग

बीना2 घंटे पहले
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  • शुकवार को मालगाड़ी की 5 बोगियों में आग के बाद तीन और बोगी में भी लगी

इन दिनों कोयले से भरी मालगाड़ी में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई है। शुक्रवार काे ही करोंदा रेलवे स्टेशन पर 5 बोगियों में आग लगने का मामला सामने आया था।

जिसे रिफाइनरी और नगर पालिका द्वारा मौके पर फायर ब्रिगेड को भेज कर बोगियों में लगी आग को बुझाया गया था। वहीं दूसरे दिन इसी ट्रेन की कुछ और बोगियों में आग लग गई। इसके अलावा जेपी साइडिंग पहुंची एक मालगाड़ी की बोगियों में से धुआं को देख ट्रेन को बीना वापस लाया गया और ट्रेन को गुड्स शेड साइडिंग में खड़ी कर नगर पालिका की फायर बिग्रेड से आग को बुझाया गया। जानकारी अनुसार लखनपुर से कोयला से भरी एक मालगाड़ी जेपी साइडिंग गई हुई थी। लेकिन कुछ बोगियों में उठते हुए धुएं के बाद जेपी साइडिंग से इस मालगाड़ी को शनिवार की सुबह 6 बज कर 10 मिनट पर बीना रेलवे स्टेशन पर वापस लाया गया। बाद में इस ट्रेन को माल गोदाम के पास गुड्स शेड साइडिंग पर लगाकर खड़ा किया गया और बाद में नगर पालिका से फायर ब्रिगेड को बुलाकर तीन बोगियों के अंदर पानी डालकर आग को बुझाया गया। लेकिन शाम के समय फिर से बोगी से धुआं निकलने की सूचना मिल रही है। आग बुझाने के लिए सुबह साढ़े 8 बजे से साढ़े 10 बजे तक करीब 2 घंटे तक ओएचई लाइन को बंद रखा गया। इस दौरान टीआरडी एडीईई आरके पांडे, डिप्टी एसएस संजय जैन, एसएसई टीआरडी एमआई खान सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। शुक्रवार को कोयला से भरी मालगाड़ी की पांच बोगियों में आग लग गई थी। जिसे रिफाइनरी और नगर पालिका की फायर बिग्रेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया गया था। उसके बाद ट्रेन को करोंदा रेलवे स्टेशन पर ही खड़ा कर रखा गया था। लेकिन रात के समय पूर्व में आग लगी बोगियों को छोड़ अन्य 3 बोगियों में आग लग गई। सुबह जब लोगों ने बोगियों से उठते हुए धुएं को देखा तो उसकी जानकारी स्टेशन मास्टर को दी गई। सूचना के बाद नगर पालिका से फायर ब्रिगेड भेज कर आग को बुझाया गया।

कोई नुकसान नहीं हुआ
करोंदा रेलवे स्टेशन पर खड़ी कोयला से भरी मालगाड़ी की अन्य बोगियों में आग लगने की सूचना मिलने एवं बीना गुड्स यार्ड साइडिंग में खड़ी मालगाड़ी में आग लगने की सूचना पर सीएमओ को सूचना देकर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग को बुझाया। हालांकि आग लगने से कोई नुकसान नहीं हुआ है।
-एसएन मिश्रा, जीआरपी थाना प्रभारी

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