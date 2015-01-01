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आवक:सोयाबीन के भाव मेें उछाल, मंडी में आवक कम

रहलीएक घंटा पहले
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गुरुवार को धनतेरस पर सोयाबीन के भाव में दो सौ रुपए का उछाल आया। पिछले गुरुवार को हुई डाक में जहां सोयाबीन 4125 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका था तो इस गुरुवार को 4375 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। हालांकि आवक पिछले गुरुवार की अपेक्षा आधी ही हुई। व्यापारियों का मानना है कि इस वर्ष किसानों की उपज कम होने से अब किसानों के पास सोयाबीन नहीं है। जिससे आवक कम ही होगी।

दाना कमजोर व मिट्टी मिली होने के कारण व्यापारी बोली ही नहीं लगाते। जिससे किसानों को बैरंग लौटना पड़ता है। गुरुवार को मंडी में आए किसान के सोयाबीन की पहले तो किसी ने बोली ही नहीं लगाई। बाद में व्यापारियों ने 1500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से मांगा जिसे देने से किसान ने इंकार कर दिया तथा किसान सोयाबीन को वापस लेकर चला गया।

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