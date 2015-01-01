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सुविधाओं का अभाव:नपा के नए बस स्टैंड की हालत जर्जर, परिसर में जगह-जगह गड्‌ढे, पर्याप्त रोशनी भी नहीं

बीनाएक घंटा पहले
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  • दो साल पहले 78 लाख की लागत से बना था नया बस स्टैंड, प्रशासन का ध्यान नहीं

दाे साल पहले 78 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ नगर पालिका के बस स्टैंड की हालत जर्जर है। मैदान में गड्ढे हैं, तो बिजली व्यवस्था भी ठीक नहीं है। सुविधाओं के अभाव में बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को बा स्टैंड पर परेशानी होती है।

जानकारी अनुसार खिमलासा रोड पर स्थित रेलवे फाटक के पास करीब 2 साल पहले 78 लाख की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कार्य करवाया गया था, जिसका उद्घाटन 2018 में हुआ था। लोकार्पण के बाद भी बस स्टैंड के मैदान में न तो सीसी रोड है न ही मैदान समतल है।

हालात यह है कि बारिश के दिनों में मैदान में पानी भरने के कारण मैदान कीचड़ से सन जाता है, वहीं इन दिनों मैदान में धूल उड़ रही है। साथ ही गड्ढों में पत्थर, ईट का रोड़ा एवं मुरम भरने के कारण ग्राउंड उबड़-खाबड़ दिखाई दे रहा है, जिससे बस यात्री चोटिल भी हो रहे है। जिस और स्थानीय प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इतना ही नहीं बस स्टैंड पर उचित लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। बस स्टैंड पर लगा हाईमास्ट बंद पड़ा है। साथ ही बस स्टैंड पर बिजली खंभे नहीं लगे होने के कारण लाइटों को अस्थाई रूप से बस स्टैंड पर बनी दुकानों के ऊपर राडों में बांधा गया है। जिस कारण तेज हवा आंधी के कारण राडों में बंधी लाइट घूम जाती है या फिर उनके तार टूटने सहित कई खराबी आ जाती है।

जिस कारण बस स्टैंड पर पर्याप्त लाइट नहीं होने के कारण अंधेरा पसरा रहता है। जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही पूर्व में कई बार बस स्टैंड की लाइट बंद हो चुकी है। बस स्टैंड की लाइट बंद होने के कारण राहगीरों को रात के अंधेरे में परेशानी होती है।

प्रतिक्षालय के नाम पर मात्र दो दुकान

शहर के मुख्य बस स्टैंड पर प्रतिदिन करीब 40 बस प्रतिदिन आती-जाती है। जिससे बड़ी संख्या में बस यात्री यातायात करते है। लेकिन इन यात्रियों को रुकने एवं विश्राम करने के नाम पर 10 बाय 12 की दो दुकानों में प्रतीक्षालय खोला गया। यानी यात्रियों को रुकने के लिए बस स्टैंड पर पर्याप्त प्रतीक्षालय भी नहीं है।

प्रस्ताव पास होते ही काम पूरे होंगे

बस स्टैंड के उन्नयन का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। प्रस्ताव पास होते सभी काम पूरे किए जाएंगे।
-रामवरण सिंह राजोरिया, सीएमओ, नगर पालिका

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