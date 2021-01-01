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आस्था...:भागवत कथा में सुनाया श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का प्रसंग

बीना4 घंटे पहले
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जरुआखेड़ा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को समापन के अवसर पर कथा व्यास राजेश रत्न उदैनिया श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि विदर्भ के राजा भीष्म बहुत ही मधुर सरस व्याख्य की और पूज्य महाराज श्री की कथा शैली अध्यात्मिक होने के कारण भक्त भावविभोर हो गए। अंतिम दिवस सुदामा चरित्र का बहुत ही मार्मिक और आध्यात्मिक भावुक कर देने वाला प्रसंग व्यास जी ने सुनाया। सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कथा पंडाल जयकार से गूंज उठा नादिया घाट के महंत श्री 108 वीरेंद्र आनंद महाराज कथा में पधारे। महंत ने श्रोताओं को आशीर्वचनो से संबोधित किया। कथा में विशेष रूप से गुलाब सिंह राजपूत, मुकेश दीक्षित, आचार्य देवेंद्र चौबे, प्रदीप दुबे, ललित चौबे, राजकुमार मिश्रा, श्रीराम यादव, राहुल यादव, बीरन यादव हनोता मौजूद रहे।

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