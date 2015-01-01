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मिलावट से मुक्ति अभियान:सागर से आई टीम ने चार मिठाई दुकानों से लिए 24 सैंपल, आज होगी जांच

बीनाएक घंटा पहले
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मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत एसडीएम के आदेश पर गुरुवार को सागर से आई खाद्य विभाग की टीम ने शहर की 4 मिठाई की दुकानों की जांच कर 24 नमूने लिए गए। वहीं शहर की होटलों में छापामार कार्रवाई की सूचना पर शहर की अन्य मिठाई दुकान संचालकों में हड़कंप मचा रहा।

जिला से आई टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि दीपावली के पूर्व एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार संगीता अहिरवार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार राय, शहर पटवारी राजेश शर्मा के साथ शहर की 4 मिठाई की दुकानों की जांच कर मिठाइयों एवं मावा के नमूने लिए गए।

उन्होंने बताया कि सर्वोदय चौक स्थित गिरनार स्वीट्स पर 9 मिठाइयों के सैंपल लिए गए। वहीं शिमला स्वीट्स पर 8 सैंपल, राजहंस होटल पर 5 सैंपल एवं अग्रवाल मिष्ठान पर 2 मिठाई एवं मावा के सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि नमूनों की जांच आज शुक्रवार को सागर लैब में की जाएगी।

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