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ट्रैफिक जाम:परसा चाैराहे पर राेज लग रहा ट्रैफिक जाम, इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं

बीना4 घंटे पहले
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परसा चाैराहा पर राेजाना दिन में कई बार ट्रैफिक जाम लग रहा है। जिससे लाेग परेशान हैं। चाैराहे पर काेई ट्रैफिक पुलिस का अमला भी माैजूद नहीं रहता है, जाे ट्रैफिक व्यवस्था काे संभाल सके। वहां चालक आपस में उलझते हैं, बमुश्किल ट्रैफिक जाम खुल पाता है। जाम के कारण लाेगाें काे परेशान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क किनारे दुकानें भी लगती हैं, जिससे हादसाें का खतरा बना रहता है। वाहनाें काे निकलने की भी जगह नहीं मिल पाती है। लेकिन इस समस्या की ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। परसा चाैराहा, सागर नाका चाैराहा पर शाेपीस बने ट्रैफिक सिगनल लगे हुए हैं, जिन्हें ढाई साल पहले लाखाें की लागत से लगवाया गया था। लेकिन यह अनुपयाेगी सिद्ध हुए और अब दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। सागर नाका पर ट्रैफिक सिगनल वाहनाें की टक्कर से टूट गए हैं, इसमें सिगनल गिरने से लाेग घायल हुए थे। वहीं परसा चाैराहा पर खंबाें से वाहन टकरा चुके हैं। लेकिन इस ओर भी प्रशासन का काेई ध्यान नहीं है।

लाेगाें का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था फेल है। भारी वाहन, बसें, भूसा की ओवरलाेड ट्राॅलियां ट्रैफिक जाम कर रही हैं। तेज रफ्तार बाइक साइकिल चालकाें काे टक्कर मारकर घायल कर रही हैं। स्कूलाें से बच्चे साइकिलाें से लाैटते हैं, बाइक सवार उन्हें टक्कर मार देते हैं। साेमवार काे एक बालिका काे बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हाे गई। साइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हाे गई, उसे सिविल अस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसे हादसे राेजाना हाे रहे हैं। चाैराहाें पर काेई भी पुलिस का सिपाही, आरक्षक खड़ा नहीं दिखाई देता है। जिससे व्यवस्था में सुधार नहीं हाे रहा है। परसा चाैराहा, झंडा चाैका, सागर नाका, कचहरी के पास, रेलवे स्टेशन चाैराहा पर व्यवस्थाएं सुधारना जरूरी है। अब स्कूली बच्चे निकलने लगे हैं। वाहनाें की संख्या बढ़ गई है, सड़कें सकरी हैं, ऐसे में प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया ताे काेई बड़ा हादसा हाे सकता है।

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