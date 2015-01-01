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बीना में मौसम:मौसम साफ, पारा गिरने से फसलों पर जमीं ओस की बूंदें

बीना2 घंटे पहले
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  • अधिकतम तापमान 21 व न्यूनतम 9 डिग्री रहा

विगत 4 दिन से तापमान में लगातार आ रही गिरावट के कारण क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। ठंड के कारण लोग घरों में दुपके बैठे रहे और ठंड के कारण कंपकंपाते रहे। शाम से ही सड़कों पर भीड़ कम होने लगी है। गुरुवार को मौसम साफ रहा लेकिन यह दिन सर्दी के सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 21 एवं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा।

तापमान कम होने के कारण फसलों एवं सब्जियों में ओस की हल्की बूंदें जमी हुई नजर आई। हांलाकि फसलों एवं सब्जियों को इससे किसी भी तरह का नुकसान होने की कोई जानकारी नही है।

सब्जियों पर जमी ओस की बूंदें- मनोरमा वार्ड स्थित बाइपास मार्ग स्थित सब्जी बगीचा के किसान सुरेंद्र पटेल ने बताया कि गुरुवार को अधिक ठंड रही। इसका असर सब्जियों पर देखने को मिला। भटा, बंद गोभी सहित अन्य सब्जियों पर हल्की सी ओस जमी देखी गई। हांलाकि उससे सब्जियों को कोई नुकसान नही हुआ है।

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