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एजुकेशन:10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल और 12वीं की 1 मई से 18 मई तक

छतरपुर5 घंटे पहले
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माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2021 के 10वीं, 12वीं, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा और डीपीएसई की परीक्षा के कार्यक्रम घोषित किए हैं। 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से 15 मई तक और 12वीं की परीक्षा 1 मई से 18 मई तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम और डीपीएसई परीक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 30 अप्रैल से 11 मई तक आयोजित की जाएगी। यह सभी परीक्षाएं सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच होंगी।

परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थियों को सुबह साढ़े 7 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में 7.45 बजे के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिका व 5 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे।

हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल वाणिज्य संकाय के विषयों और हाई स्कूल परीक्षा में प्रायोगिक विषयों को छोड़कर शेष विषयों में नियमित व स्वाध्याय छात्रों के लिए प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, पर नियमित छात्रों को 100 अंक के प्राप्तांक का 80 प्रतिशत अधिभार व स्वाध्यायी छात्रों को 100 अंकों के प्राप्तांक अंकसूची में प्रदर्शित किए जाएंगे। नियमित, स्वाध्यायी, दृष्टिहीन, मूक बधिर दिव्यांग परीक्षार्थियों की परीक्षाएं सामान्य रूप से एक ही दिन व समय में होंगी। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम अनुसार ही होंगी।

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