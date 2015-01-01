पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोविड अपडेट:जिले में 12 नए कोरोना मरीज मिले, 13 डिस्चार्ज

छतरपुर44 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • सागर लैब में पेंडिंग संख्या बढ़कर हुई 501

सागर कोरोना लैब और जिला अस्पताल की एंटीजन किट रिपोर्ट में शुक्रवार को छतरपुर शहर में 4 सहित जिले भर में 12 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं स्वस्थ होने पर सागर मेडिकल कॉलेज और भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती मरीजों सहित 13 को डिस्चार्ज किया गया।

सागर लैब और एंटीजन किट रिपोर्ट में शुक्रवार को छतरपुर शहर के बेनीगंज मोहल्ले में दौलत होटल के पास का 56 वर्षीय अधेड़, चेतगिरि कॉलोनी में कल्याण मंडपम के पास का 67 वर्षीय वृद्ध, सागर रोड स्थित परिहार मार्किट का 25 वर्षीय युवक और वार्ड नंबर 34 में सूर्य मंदिर के पास की 27 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ ही लवकुशनगर में 3, राजनगर 2, चंदला में एक और गौरिहार में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए।

वहीं पिछले 10 दिनों से अपने-अपने घरों पर होम आइसोलेट रहे छतरपुर शहर के 8, लवकुशनगर के एक और राजनगर के एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया। शुक्रवार को जिले में 85 पहुंच गए हैं। वहीं सागर कोरोना लैब द्वारा शुक्रवार को कम सैंपल की जांच रिपोर्ट दिए जाने से पेंडिंग संख्या 235 से बढ़कर 501 पहुंच गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें