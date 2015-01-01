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मौत:आग से झुलसी 30 साल की महिला की मौत, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला

छतरपुरएक घंटा पहले
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सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रामगढ़ गांव की 30 वर्षीय महिला कुछ दिनों पहले कपड़ों में आग लगने से झुलस गई। आग लगने से झुलसी महिला की बुधवार की देर रात हालत बिगड़ने से जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों पहले रामगढ़ गांव की रेखा पति राजू अहिरवार उम्र 30 वर्ष अपने घर पर खाना बना रही थी।

इस दौरान महिला के कपड़ों में आग लगने से झुलस गई। आग से झुलसी महिला को परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बुधवार की देर रात अचानक महिला की हालत बिगड़ी और मौत हो गई। गुरुवार की सुबह पुलिस ने मृतिका का पंचनामा तैयार कर शव का पीएम कराते हुए परिजनों को सौंप दिया। इसके साथ ही पुलिस ने आग से झुलसी महिला की मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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