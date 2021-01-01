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समापन:विद्यार्थी में देश भक्ति की भावना जरूरी: पांडे

छतरपुर3 घंटे पहले
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नगर के बापू डिग्री कॉलेज में 5 दिवसीय एनसीसी प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। शिविर में एनसीसी कैडेट्स प्रशिक्षण ले रहे हैं। शिविर के दूसरे दिन प्रशिक्षण में भाग लेने वाले 78 बालक एवं 31 बालिकाओं को संबोधित करते हुए एनसीसी कर्नल एचसी पांडे ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में लक्ष्य बनाकर देश सेवा और शिक्षा अध्ययन करना चाहिए। मानव जीवन को स्वस्थ रखने के लिए योग कर निरोगी रह सकते हैं। उन्होने कहा कि देश सेवा के लिए हर विद्यार्थी में देशभक्ति की भावना होना जरूरी है। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी संतोष गंगेले कर्मयोगी ने कहा कि विद्यार्थी को नियम, संयम, शिक्षा व संस्कार जीवन जीने की कला सिखाते हैं। पॉलिटेक्निक एनसीसी के कैप्टन डीआर अहिरवार ने सभी विद्यार्थियों को एनसीसी के नियमावली और खेलकूद के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में सूबेदार जगतार सिंह, हवलदार नीरज नागेंद्र एवं केयरटेकर रामकुमार आैर बालिका एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र की प्रभारी शीतल सिरोठिया ने एनसीसी के नियम और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

5 फरवरी को होगा समापन
केयरटेकर रामकुमार आर्य ने प्रशिक्षण में सभी विद्यार्थियों को परेड कराई, योग के महत्व को बताया। यह प्रशिक्षण शिविर बापू डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉ. सामवेदी के सहयोग से चल रहा है। जिस का समापन 5 फरवरी को होगा।

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