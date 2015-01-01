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खजुराहो फिल्म महोत्सव:अभिनेता शक्ति कपूर बोले-फिल्म महोत्सव पर्यटन व्यवसाय बढ़ाने में होगा सहायक

छतरपुर/खजुराहो12 मिनट पहले
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6वें खजुराहो फिल्म महोत्सव का आगाज
  • 6वें खजुराहो फिल्म महोत्सव का आगाज, सीएम शिवराज सिंह ने किया उद्घाटन

6वें खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गुरुवार शाम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दीं। महोत्सव के उद्घाटन के बाद मंचासीन चित्रकूट धाम के महंतों का राजा बुंदेला ने सम्मान किया।

संत समाज ने उन्हें सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। उद्घाटन सत्र में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद मशहूर अभिनेता शक्ति कपूर, ख्याल गायक ख्यालीराम, पेरू और इक्वाडोर देश के राजदूतों, अर्जेंटीना के संस्कृति विभाग के हेड सेकेट्री, प्रदेश के रिटायर्ड खनिज सचिव नरेंद्र सिंह का स्वागत किया गया।

कपूर ने बुंदेला से कहा- आप जब बुलाएंगे मैं यहां जरूर आऊंगा

उद्घाटन सत्र में अभिनेता शक्ति कपूर ने इस आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि मित्र राजा बुंदेला ने जो कदम उठाया है, वह एक अच्छा और सराहनीय प्रयास है। इस आयोजन के माध्यम से खजुराहो का पर्यटन व्यवसाय बढ़ेगा और खजुराहो में फिल्म निर्माण की संभावनाएं बढ़ेंगी।

उन्होंने राजा बुंदेला से कहा कि आपने जो यह मिशन शुरू किया है, मैं जीवनपर्यंत आपके साथ रहूंगा। जब भी आप यहां बुलाएंगे, मैं आऊंगा। शक्ति कपूर ने दिवंगत कलाकारों की श्रद्धांजलि के लिए शुरू किए तुमको न भुला पाएंगे, कार्यक्रम को अच्छा कदम बताया।

मुंबई के कलाकारों काे खूब भाया ‘कोली नृत्य’

सम्मान की औपचारिकता के बाद दतिया के विनोद मिश्रा के नेतृत्व में कलाकारों ने लोकवाद्य कचैरी का मनोहारी प्रदर्शन किया। इसके बाद सिंक इंटरटेंमेंट मुंबई के कलाकारों ने कोली नृत्य पेश कर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। क्षेत्रीय कलाकारों ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दीं।

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