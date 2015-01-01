पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चोरों के हौसले बुलंद:घर के दरवाजे पर खड़ा ऑटो चोरी, मामला दर्ज

छतरपुर44 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के महोबा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास से बीती रात अज्ञात चोरों ने घर के बाहर रखे ऑटो को चुरा लिया।

पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए चोरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक महोबा रोड पर महतों पेट्रोल पंप के पास का रामप्रकाश पिता बंदी यादव बीती रात करीब 10 बजे ऑटो वाहन रोज की तरह घर के बाहर खड़ा कर अंदर चला गया।

देर रात करीब 3 बजे जब रामप्रकाश की मां बाहर निकली तो उसने देखा कि वाहन गायब है। इसके बाद उसकी मां ने अंदर जाकर रामप्रकाश को बताया। रामप्रकाश ने सुबह कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए चोरों को पकड़ने की मांग की। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें