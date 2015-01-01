पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कट्टे से गोली मारी:गोली मारने वाले की जमानत अर्जी निरस्त

छतरपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

गौरिहार थाना के ग्राम कितपुरा में कट्‌टे से गोली मारने वाले आरोपी की कोर्ट ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।

जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि 3 मई 2019 को ग्राम कितपुरा के स्कूल के पास शादी में डीजे बज रहा था। डांस चल रहा था, युवाओं का डांस इंद्रपाल देख रहा था।

वहां पर थानेपुरवा का रूप्पा राजपूत आया और पुरानी बुराई के चलते वह इंद्रपाल को बुरी-बुरी गालियां देने लगा तथा उसे मारने दौड़ा। जिस पर इंद्रपाल भागकर तालाब किनारे पहुंचा तो आरोपी रूप्पा राजपूत पीछे से आ गया और उसे जान से मारने की नियत से कट्टा से गोली मार दी। गोली इंद्रपाल के हाथ में लगी।

गोली मारने के बाद आरोपी वहां से भाग गया। गौरिहार थाना पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे 18 जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी रूप्पा राजपूत की ओर से गिर्राज प्रसाद गर्ग, अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, लवकुशनगर के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से श्रीराम यादव, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें