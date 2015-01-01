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खतरे का अंदेशा:पहाड़ी पर ब्लास्टिंग, मुख्य सड़क पर आकर गिरते हैं पत्थर; तहसीलदार बोले- बंद कराएंगे

छतरपुर/बारीगढ़14 मिनट पहले
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ब्लास्टिंग से पत्थर पहाड़ी से मुख्य मार्ग में आकर गिरते हैं
  • दिदवारा और पुरा में क्रेशर एवं पहाड़ प्लांट की संख्या 15 से अधिक, यहां पर होता है पत्थर और गिट्टी का काम

ग्राम पंचायत दिदवारा हल्का क्षेत्र में स्थित स्टोन क्रेशर में हो रही ब्लास्टिंग से पत्थर पहाड़ी से मुख्य मार्ग में आकर गिरते हैं। जिससे हमेशा किसी बड़े खतरे का अंदेशा बना रहता है।

बाला जी स्टोन क्रेशर प्लांट द्वारा खसरा नंबर 1361/1/1/2 मे स्थित पहाड़ पर उत्खनन का कार्य किया जाता है। जिसमें 4 इंची ब्लास्टिंग मशीन से होल किए जाते हैं। यह पहाड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से लगा हुआ है। सडक से पहाड़ की दूरी बहुत कम है। ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर अक्सर मुख्य सडक पर आकर गिरते हैं।

इसी वजह से बारीगढ़ से दिदवारा, पुरा और महोबा का मार्ग काफी हद तक बंद हो चुका है। जो वाहन दिदवारा और करहरी होकर महोबा के लिए जाते थे वह अब ज्योराहा होकर निकल रहे हैं। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग को सीधे बारीगढ़ से पुरा और दिदवारा के लिए वाहनों का घंटों इंतजार करते हैं।

तहसीलदार बोले- बंद कराएंगे ब्लास्टिंग

इस संबंध में लवकुशनगर तहसीलदार अशोक अवस्थी का कहना है कि मौके पर निरीक्षण किया जाएगा। पहाड़ की ब्लास्टिंग बंद कराई जाएगी।

मुख्य मार्ग से सटा हुआ है पहाड़

लवकुशनगर अनुभाग की ग्राम पंचायत दिदवारा और पुरा में क्रेशर एवं पहाड़ प्लांट की संख्या 15 से अधिक है, यहां पर लगातार पत्थर और गिट्टी का काम होता है। यह अधिकतर पहाड़ मुख्य सड़क से सटे हुए हैं। जिससे पत्थर के टुकड़े और डस्ट रोड पर आती है। यहां से दो पहिया और चार पहिया वाहनों के निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

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