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रिश्ते शर्मसार:जमीन विवाद के चलते भाई ने भाई को पीटा, शिकायत

छतरपुरएक घंटा पहले
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गुलगंज थाना क्षेत्र में बक्सी का पुरवा के किसान के ने अपने ही भाई पर मारपीट का आरोप लगाते हुए गुरुवार की दोपहर जिला मुख्यालय पहुंचकर एसपी को आवेदन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है।

बक्सी का पुरवा गांव के लल्लू अहिरवार ने बताया कि गांव में उसकी 5 एकड़ जमीन है। जिसमें ढाई एकड़ स्वयं की और बाकी की जमीन में उसके भाइयों का हिस्सा है। 2 अक्टूबर की सुबह वह ट्रैक्टर लेकर अपने खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान उसका भाई बबलू अहिरवार अपने साथी कमलेश अहिरवार, राकेश अहिरवार और रामबाई अहिरवार के साथ आया और खेत जोतने के लिए मना करने लगा।

विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित किसान के साथ अभद्रता करते हुए उसकी मारपीट कर दी। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित को धमकी देते हुए बोले यदि जमीन में बुवाई की तो जान से मार देंगे। किसान की शिकायत पर थाना कोई कार्रवाई नहीं की। इस से परेशान किसान ने एसपी से कार्रवाई की मांग करते हुए आवेदन सौंपा है।

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