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बड़ामलहरा:धनतेरस पर भीड़ कम पर आगे व्यापार बढ़ने की उम्मीद

बड़ामलहराएक घंटा पहले
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धन की देवी लक्ष्मी एवं कुबेर भगवान के पूजन का त्योहार यानि धन तेरस के दिन बाजार में मंदी की मार दिखी। जिससे दुकानों में समान की ग्राहकी करते ग्राहक कम ही दिखे।

जानकारी के मुताबिक कृषि आधारित फसलों पर निर्भर अंचल वासी एक तरफ कोरोना कोविड महामारी के पिछले दिनों तक चले लॉकडाउन से ठप रहे बाजार व दूसरी ओर कम बारिश होने के कारण खरीफ फसल की पैदावार ना होने से आर्थिक तंगी से जूझ रहे है।

जिसका असर बाजारों में साफ दिख रहा है। पूरे दिन जिसमे ज्वेलर्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तनो की दुकानों पर ग्राहक कम दिखे, जो दिखे वह महज पूजा का सामान ही लेते नजर आए, हालांकि कारोबारियों ने आगे बिक्री बेहतर होने की उम्मीद जताई है।

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