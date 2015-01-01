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नसबंदी ऑपरेशन में लापरवाही:कोविड प्रोटोकॉल दरकिनार, कड़ाके की ठंड में महिलाओं को एक साथ जमीन पर लेटाया

छतरपुर/नौगांव13 मिनट पहले
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं के बीच हुआ नशबंदी ऑपरेशन
  • बीएमओ बोले- अस्पताल में 30 बेड ही उपलब्ध हैं 40 ऑपरेशन किए गए, कैसे व्यवस्था करें

नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को लगे परिवार नियोजन शिविर में अव्यवस्थाओं के बीच महिलाओं के ऑपरेशन कर उन्हें ऐसे ठंडी के मौसम में जमीन पर नीचे फर्स पर लिटाया बाद में कुछ मानवता जागी तो आनन फानन में गद्दे बिछवा कर उन्हें लिटाया गया।

महिलाओं को ठण्ड से बचने के लिए अस्पताल प्रशासन ओड़ने के लिए कंबल और रजाई की व्यवस्था नहीं की जिसके चलते ओपरेशन के बाद महिलायें ठण्ड से कांपती नजर आईं। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल को भी दरकिनार कर दिया गया।

नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को आयोजित हुए परिवार नियोजन शिविर मे अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई दिया। गुरुवार की शाम 6 बजे चारों तरफ अव्यवस्था और लापरवाही के बीच शिविर आयोजित होता दिखाई दिया। परिवार नियोजन शिविर में जिला अस्पताल से आए सर्जन और उनकी टीम ने शिविर में 40 महिलाओं के रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट करने के बाद नसबंदी ऑपरेशन किए।

ऑपरेशन के बाद महिलाओं को ऐसे ही नीचे ठंडी जमीन पर फर्स बिछाकर लिटा दिया हालांकि कुछ समय बाद ही अस्पताल प्रशासन ने नीचे गद्दे बिछा कर महिलाओं को लिटाया। अधिकांश महिलाओं को न तो लेटने के लिए बेड मिले और न ही ओड़ने के लिए कंबल दिए गए।

रजाई-गद्दे महिलाओं को दिए, अलाव की भी कर रहे व्यवस्था

टेंट हाऊस से रजाई गद्दे मंगवा कर महिलाओं को दिए गए हैं। साथ ही अलाव जलाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में 30 बेड हैं और ऑपरेशन 40 महिलाओं के हुए हैं तो सभी को बेड नहीं मिल सकते लेकिन उनकी टीम अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है।

-डॉ. रविन्द्र पटेल, बीएमओ

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