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संभागीय मुख्य अभियंता खजुराहो पहुंचे:विद्युत विभाग के सीई ने कहा-उपभोक्ता की समस्या का समाधान समय पर करें

राजनगर2 घंटे पहले
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  • मुख्यमंत्री को प्रेषित शिकायतों के पेंडिंग होने पर व्यक्त की नाराजगी

मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संभागीय मुख्य अभियंता केएल वर्मा बीते रोज खजुराहो पहुंचे। यहां उन्होंने डिवीजन क्षेत्र स्तरीय विभागीय के अधिकारियों, कर्मचारियों की बैठक ली।

बैठक में मुख्य अभियंता वर्मा ने मुख्यमंत्री को प्रेषित शिकायतों के पेंडिंग होने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। तल्ख लहजे में कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण निर्धारित अवधि में होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कंपनी कोई धर्मशाला नहीं है, यदि कोई काम नहीं करेगा या लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जाएगी। फिर चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, यदि वैध शिकायत तय समय में निराकृत नहीं हुई तो अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफाॅर्मर हैं। यदि 3 दिवस में खराब ट्रांसफाॅर्मर नहीं बदले जाते तो सीधे एसई जिम्मेदार होंगे। मुख्य अभियंता वर्मा ने सभी की समस्याओं को सुना और समुचित निराकरण का आश्वासन भी दिया।

उन्होंने विभाग द्वारा निर्धारित किए गए रिकवरी, चोरी रोकने सहित अन्य लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अगले सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने को कहा।

मीटिंग में वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अच्छे व्यवहार से पेश आने की हिदायत दी। मौके पर एक आउट सोर्स लाइनमेन ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी पर जातिसूचक अभद्रता करने का आरोप लगाया तो वर्मा ने मौके पर ही अधीक्षण अभियंता को प्रकरण की सातवें दिन जांचकर कार्रवाई करके अवगत कराने के निर्देश दिए।

मुख्य अभियंता वर्मा ने विद्युत कर्मचारी फेडरेशन संघ के अध्यक्ष आरके सिंह खजुराहो एवं बिजली महासंघ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी लवकुशनगर के मांगपत्र और ज्ञापन पर शीघ्र ही समुचित निराकरण के लिए आश्वस्त किया।

यह अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर एसई श्रीराम पांडे छतरपुर, ईई पीके राजपूत खजुराहो, एई संजय धुर्वे खजुराहो, एई केएस घोषी खजुराहो, जेई अनिल खरे खजुराहो, जेई पीआर पाल राजनगर सहित अनेक कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे।

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