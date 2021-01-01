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सहकारी समिति:सहकारी समिति कर्मचारी पीओएस मशीन को हाथ ठेला पर रखकर पहुंचे कलेक्टोरेट, जताया विरोध

छतरपुर4 घंटे पहले
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सहकारी समिति, उपभोक्ता भंडार के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पीओएस मशीनों को हाथ ठेला पर रखकर विरोध करने कलेक्टोरेट पहुंचे। कर्मचारी पीओएस मशीन द्वारा हो रही परेशानी को लेकर विरोध जता रहे हैं। जिसको लेकर उन्होंने सीएम के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष रामकुमार गौतम ने कहा कि कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ते, बीमा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शासन द्वारा जो राशन काटा गया है उसे तुरंत जारी किया जाए। प्रशासन द्वारा कर्मचारियों पर मामले दर्ज किए गए है। उन्हें वापस लेने के आदेश जारी किया जाए। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा जारी मशीनें अब परेशानी खड़ा कर रही है। मशीनें गलत अंक दर्शा रही है। जिसको कर्मचारी वापस करने आए है। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर 4 फरवरी को जिले में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, कलबंद आंदोलन होगा। 10 फरवरी को प्रदेश के कर्मचारी भोपाल पहुंचकर घेराव करेंगे। इस दौरान संतोष दीक्षित, राकेश अग्रवाल, सतेंद्र वाझल्य, प्रफुल्ल द्विवेदी, प्रेमनारायण नायक सहित कई लोग शामिल थे।

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