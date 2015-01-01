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आदेश:कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने दो अपराधी को किया जिला बदर

छतरपुरएक घंटा पहले
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कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी छतरपुर शीलेन्द्र सिंह ने एसपी के प्रतिवेदन पर दो अपराधियों काे जिला बदर करने के आदेश दिए हैं। महफूज मंसूरी तनय मोहम्मद जाहिर मंसूरी उम्र 24 वर्ष निवासी अमर गार्डन के पास नारायणपुरा रोड छतरपुर और प्रमोद उर्फ पाढन सिंह तनय बाबू सिंह ठाकुर उम्र 32 वर्ष ग्राम हिनौता छतरपुर पर आईपीसी के विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने होने से यह कार्रवाई की है।

यह निष्कासन आदेश 9 नवंबर 2020 को जारी किया गया है, जो 13 नवंबर की शाम 5 बजे से आगामी 6 महीनों के लिए प्रभावशील रहेेगा। इस दौरान अनावेदक के खिलाफ न्यायालय में यदि कोई प्रकरण चल रहे हैं तो वह उनकी पेशी में पेशी दिनांक से एक दिन पूर्व जिले में उपस्थित हो सकेगा और उपस्थित होने की सूचना संबंधित थाने को देगा और पेशी समाप्ति के 6 घंटे के भीतर जिला छोड़ना होगा।

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