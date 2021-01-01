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आईकॉन सिटी प्रोजेक्ट में शामिल होगा खजुराहो:खजुराहो के 16 गांवों का विकास, ओरछा तक टूरिस्ट सर्किट बनेगा

खजुराहो2 घंटे पहले
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भारत सरकार पर्यटन विभाग के आईकॉन सिटी प्रोजेक्ट में खजुराहो को शामिल किया जा रहा है। खजुराहो के इस प्रोजेक्ट में चयन होने जाने से आस-पास के 16 ग्रामों को पर्यटन विकास के लिए विकसित किया जाएगा। 1200 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का लाभ खजुराहो के साथ ही पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को मिलेगा।

आईकॉन सिटी प्रोजेक्ट को भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने शुरू कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण मप्र पर्यटन विभाग की देखरेख में कराए जाएगे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बताया कि आईकॉन सिटी प्रोजेक्ट में खजुराहो के आस-पास ओरछा, पन्ना, अजयगढ़ को भी टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का डीपीआर बनाने का काम किया जा रहा है।

इस प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 1200 करोड़

  • 2012 में सबसे अधिक 97724 विदेशी पर्यटक खजुराहो पहुंचे
  • 2019 में 66814 विदेशी पर्यटकों ने खजुराहो के मंदिरों को देखा
  • 2020 में 22 मार्च से अब तक एक भी विदेशी पर्यटक खजुराहो नहीं पहुंचा
  • 85 मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाए थे, 22 अब भी सुरक्षित है

खिलाड़ियों के लिए गोल्फ मैदान, स्टेडियम तैयार होंगे
आइकॉन गोल्फ मैदान, थिएटर, स्टेडियम जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं इस प्रोजेक्टर में शामिल होंगी। प्राकृतिक पर्यटन इकोटूरिज्म, वन्य जीव पर्यटन हेरिटेज, स्पोर्ट टूरिज्म को भी विकसित किया जाएगा। प्रयास किया जा रहा है कि खजुराहो आने वाला पर्यटक करीब एक सप्ताह तक रुके।

विमानों का संचालन शुरू कराने के प्रयास तेज
कलेक्टर ने कहा कि कोविड के चलते पर्यटन उद्योग को जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई जल्द होगी। इसके लिए खजुराहो की विमान सेवाओं को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एयर एवं रेल कनेक्टिविटी को भी जल्द ही संचालित की जाएगी।

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