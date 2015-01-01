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कार्यक्रम:आपदा प्रबंधन प्रदर्शनी और मॉकड्रिल कार्यक्रम का स्कूल में हुआ आयोजन

छतरपुर2 घंटे पहले
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नगर पालिका छतरपुर और होमगार्ड के तत्वाधान में देरी रोड स्थित महर्षि स्कूल में आपदा प्रबंधन प्रदर्शनी व मॉकड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें छात्रों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बारे में बताया गया।

नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक संजेश नायक व स्वच्छ भारत मिशन नोडल अधिकारी महेंद्र पटेल के नेतृत्व में स्कूल परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें आग से कैसे बचे, पानी व बाढ से कैसे बचे, गैस सिलेंडर में आग लगने पर कैसे बचें, इसके बारे में बताया किया। इसके साथ ही आने वाली हर आपदा के सामने घबराएं नहीं और धैर्य बनाएं रखे समझाया गया।

साथ ही छात्रों को यह सब प्रेक्टिकल कर दिखाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान होमगार्ड के प्लाटून कमांडर अमित दुबे, अजय साहू, विनोद, परम, दिनेश अहिरवार और नपा के रामसिंह राय, मुकेश श्रीवास के साथ स्कूल प्राचार्य सीके शर्मा, रामलखन शर्मा, संगीता यादव, एसके श्रीवास्तव, प्रमोद शर्मा सहित अन्य स्टॉप मौजूद रहा।

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