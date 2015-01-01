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सड़क हादसा:नशे में तेज रफ्तार बाइक चला रहा था युवक, अनियंत्रित होकर गिरा, हालत गंभीर

बमीठा2 दिन पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

बमीठा थाना के छतरपुर- पन्ना रोड एनएच 75 में देवगांव के पास एक बाइक असंतुलित होकर क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक से गिरने पर एक 27 वर्षीय युवक गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुरानी बस्ती खजुराहो का राजेश पिता हिसाबी लाल अहिरवार 27 वर्ष अपनी बाइक एमपी 35 बी 6241 पर सवार होकर जा रहा था। वह शराब के नशे में धुत्त था, रात करीब 10 बजे जैसे ही वह देवगांव के पास पहुंचा तो नशे के कारण उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। बाइक से गिरने पर राजेश घायल हो गया, उसके शरीर में कई जगह चोटें आई हैं।

सूचना मिलने पर डायल 100 मौके पर पहुंची, आरक्षक इंद्रेश राजपूत, पायलट अनिल निगम गंभीर घायल राजेश को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और भर्ती कराया।

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