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जांच शुरू:रंजिश के चलते आरोपियों ने मारपीट कर नाक तोड़ी

छतरपुर/बड़ामलहरा44 मिनट पहले
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  • ग्राम धनगुवां में 3 लोगों ने एक व्यक्ति को पीटा

थाना क्षेत्र के ग्राम धनगुवां में पुरानी रंजिश के चलते 3 आरोपियों ने एक राय होकर किसान के साथ मारपीट कर उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्राम धनगुवां के बृजलाल पिता मुलुआ साहू 45 वर्ष ने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि पुरानी रंजिश के चलते गांव के हीरा रजक, कल्लू रजक, बैनी रजक उसके घर के दरवाजे पर आए और उसके साथ गाली गलौज करने लगे। जब आरोपियों को गाली गलौज करने से रोका तो तीनों ने एक राय होकर उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। आरोपियों ने बृजलाल की नाक की हड्डी तोड़ दी।

तीनों आरोपियों पर केस दर्ज, जांच शुरू

पुलिस ने पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण करा कर तीनों आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।

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