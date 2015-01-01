पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बाघिन ने खेतों में डेरा जमाया:महेबा के खेतों में बाघिन की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत , किसानों ने खेतों की ओर जाना बंद किया

पन्ना2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
प्रतिकात्मक फोटो

पन्ना जिले के महेबा गांव व आसपास एक बाघिन की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत है। दहशतजदा अनेक किसानों ने खेतों की ओर जाना बंद कर दिया है।

बीती रात 12 मुख्य महेबा की सड़क पर बाघिन ने एक वयस्क बछड़े का शिकार किया और करीब 100 मीटर दूर ले जाकर पवन सोनी के खेत पर उसे खाया। इसके बाद बुधवार और गुरुवार को कई लोगों ने जंगल में बाघिन को चहलकदमी करते देखा। उसके साथ में एक शावक भी है।

ग्रामीणों के अनुसार यह बाघिन शावक के साथ महेबा मुख्य सड़क मार्ग पर क्रेशर मशीन के आगे अरहर के खेत पर डेरा जमाए है। इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को दी। वन विभाग के कर्मचारी केवल एक चक्कर लगाकर वापस लौट गए। इसे लेकर ग्राम वासियों में दहशत का माहौल है। इस समय खेती बाड़ी का काम चल रहा है, लेकिन दहशत के मारे किसान खेतों में नहीं जा पा रहे हैं।

प्रभारी रेंजर गौरव नामदेव ने बताया कि जानकारी मिली है, कल ही टीम भेज कर बाघिन को क्षेत्र से जंगल की ओर खदेड़ दिया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें