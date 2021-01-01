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मौत:रिकॉर्ड जमा न करने पर पटवारी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, हार्ट अटैक से मौत

छतरपुर3 घंटे पहले
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बिजावर क्षेत्र के रगौली हल्का में पदस्थ शहर में विश्वनाथ कॉलोनी के 59 वर्षीय पटवारी की बुधवार की सुबह ह्रदयगति रुक जाने से मौत हो गई। बुधवार को सुबह अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने प्रताड़ना को मौत का कारण बताया। उनका आरोप है कि बिजावर नायब तहसीलदार पर प्रताड़ित करने और राजस्व रिकॉर्ड जाम न करने पर थाने में जबरन मामला दर्ज कराया। इसी कारण जान गई। शहर में विश्वनाथ कॉलोनी के 59 वर्षीय नबलकिशोर त्रिपाठी बिजावर क्षेत्र के रगौली गांव में पटवारी पद पर परस्थ थे। दिसंबर माह में उनका स्थानांतरण लवकुशनगर कर दिया गया। उन्होंने हाई कार्ट में आवेदन कर स्टे ले लिया। इस दौरान उन्होंने अपना स्थानांतरण रुकवाने के लिए बिजावर एसडीएम, कलेक्टर सहित सागर कमिश्नर को आवेदन दिया। पर उनका स्थानांतरण नहीं रुका। इस बीच बीमार होने पर वे पन्ना के जिला अस्पताल में भर्ती हो गए। इस दौरान बिजावर तहसील कार्यालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड जाम न करने को लेकर मातगुवा थाने में 28 जनवरी को एफआईआर दर्ज करा दी गई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस उनके घर पहुंची, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बुधवार की सुबह 5 बजे ह्रदयगति रुक जाने से उनकी मौत हो गई।

विभागीय प्रताड़ना और पुलिस की अभद्रता से मौत
अंकित त्रिपाठी ने बताया कि बिजावर तहसीलदार के आदेश पर उनके दादा नबलकिशाेर त्रिपाठी पर पुलिस ने राजस्व रिकॉर्ड जाम न करने का मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने विश्वनाथ कॉलोनी पहुंचकर परिजनों से अभद्रता की। इसी बीच उनकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। यदि पुलिस घर आकर अभद्रता न करती तो स्वस्थ होने के बाद ही वे घर आते और अपनी जिला न्यायालय से जमानत कराते। उन्होंने अधिकारियों पर स्थानांतरण रुकवाने के एवज में रुपए मांगने का भी आरोप लगाया।

ग्रामीणों की शिकायत पर किया गया था स्थानांतरण
Ãरगौली गांव के लोगों ने पिछले दिनों तत्काली पटवारी को लेकर बिजावर एसडीएम, कलेक्टर सहित एमपी ऑनलाइन पर शिकायतें की। इन शिकायतों के आधर पर उनका ट्रांस्फर लवकुशनगर तहसील किया गया। कई बार कहने के बाद भी उन्होंने रगौली हल्का का रिकॉर्ड जमा नहीं किया। इस कारण ग्रामीणों को अधिक परेशान के साथ ही कार्य न होने की शिकायतें हो रही थीं। इसके बाद भी उन्होंने रिकॉर्ड जमा नहीं किया तो प्रक्रिया के तहत थाने में एफआईआर दर्ज करानी पड़ी।
- राहुल सिलाड़िया, एसडीएम बिजावर

नायब तहसीलदार पर परेशान करने के आरोप

पटवारी नबलकिशोर त्रिपाठी के बेटे अभिषेक त्रिपाठी ने बिजावर नायब तहसीदार दुर्गेश तिवारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि पिता की तबियत खराब होने के बाद भी उनका स्थानांतरण लवकुशनगर करा दिया। उन्होंने कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, बिजावर एसडीएम राहुल सिलाड़िया सहित सागर कमिश्नर को आवेदन देते हुए स्थानांतरण रोकने को कहा। पर किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान तबियत अधिक खराब होने के कारण उन्हें पन्ना जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस दौरान बिजावर तहसील के आदेश पर पिता पर राजस्व रिकॉर्ड जमा न करने का थाने में मामला दर्ज करा दिया गया। पुलिस घर पहुंची और अभद्रता की। इस बात की जानकारी लगने पर मंगलवार को पटवारी छतरपुर पहुंचा, ताकि जमानत करा सके। पर बुधवार की सुबह 5 बजे ह्रदयगति रुक जाने से उनकी मौत हो गई।

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