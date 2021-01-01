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अव्यवस्था:जलकुंभी के मैदान में बदले पांच तालाब, बदबू इतनी कि निकलना भी मुश्किल

छतरपुर2 घंटे पहले
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नगर पालिका के पास नहीं तालाबों को साफ करने की कोई योजना - Dainik Bhaskar
नगर पालिका के पास नहीं तालाबों को साफ करने की कोई योजना
  • शहर के 9 तालाबों में से 8 के घाटों की नहीं हो रही सफाई

शहर में प्रताप सागर, किशोर सागर और ग्वालमंगरा सहित छोटे और बड़े मिलाकर 9 तालाब मौजूद हैं। इसमें से जवाहर रोड के गायत्री मंदिर, पठापुर रोड तिराहा की श्रीराम जानकी, महोबा रोड की विंध्यवासिनी, सटई रोड की छुई खदान और रानी तलैया में सालों से जलकुंभी अपना डेरा जमाए हुए है। इन तालाबों को साफ करने के लिए शहर के लोगों सहित समाजसेवी कई बार नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

विंध्यवासिनी तालाब में टौरिया मोहल्ला की सीवर लाइन : महोबा रोड स्थित विध्यवासिनी तलैया में जानराय पहाड़ी सहित टौरिया मोहल्ले का गंदा पानी नालियों से पहुंचता है। इस कारण यहां का पानी हमेशा गंदा बना रहने के साथ ही दुर्गंध देता रहता है। इस पानी की दुर्गंध के कारण माता के मंदिर पहुंचने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार महलों के पास स्थित रानी तलैया और सटई राेड स्थित छुई खदान तलैया की कई सालों से सफाई न होने से आसपास के घरों से निकलने वाला गंदा पानी सालों से भरा हुआ है।

विध्यवासिनी तलैया : महोबा रोड स्थित विध्यवासिनी तलैया में गंदी बस्ती क्षेत्र का पानी और लोगों के द्वारा पूजन सामग्री डालने के कारण गंदा हो रहा पानी। जिम्मेदारों द्वारा भी तलैया की साफ-सफाई के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है, बदबू आ रही है।

गायत्री तलैया में बस स्टैंड का गंदा पानी : जवाहर रोड स्थित गायत्री मंदिर तलैया में दोनों बस स्टैंड सहित नौगांव रोड, फव्वारा चौक और दूध नाथ कॉलोनी के घरों का गंदा पानी आता है। पूरी तलैया का पानी गंध मारता है। इस तलैया में जल कुंभी का घेरा होने से घांस का मैदान जैसा लगने लगा है। लोगों ने नगर पालिका प्रशासन को इसकी कई बार शिकायत की है पर कार्रवाई नहीं हुई।

श्रीराम जानकी तलैया में फैली जलकुंभी : इसी प्रकार पठापुर रोड तिराहा स्थित श्रीराम जानकी तलैया में जल कुंभी के साथ कॉलोनी का गंदा पानी आने से पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है। यहां के लोगों ने कई बार नपा सीएमओ सहित स्थानीय विधायक को इस तलैया की जल कुंभी साफ कराने के साथ ही जीर्णोद्धार की मांग का ज्ञापन सौंपा, पर समस्या का हल नहीं निकला।

ये हैं इनके जिम्मेदार
नगर पालिका
क्यों : शहर के अधिकांश तालाबों में जलकुंभी के साथ गंदगी होने की जानकारी नगर पालिका अधिकारियों के पास है। जलकुंभी और गंदगी को साफ करने की कोई याेजना तैयार नहीं की है। सीएमओ के साथ शहर स्वच्छता निरीक्षक भी गंभीरता नहीं दिखा रहे है।

अभी स्वच्छ सर्वश्रेष्ठ अभियान चल रहा है। इसी अभियान में तालाबों की सफाई भी कराई जाएगी।
- ओमपाल सिंह, सीएमओ

कलेक्टर
क्यों : नगर पालिका में अध्यक्ष पद खाली है। इस कारण कलेक्टर ही निकाय के प्रशासक हैं। शहर के तालाबों में फैली गंदगी की जानकारी कलेक्टर को भी है। कोई योजना बनाने को नहीं कहा है। यही कारण है कि शहर के तालाबों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है।

गर्मी में तालाबों का जलस्तर न्यूनतम स्तर तक चला जाएगा। मार्च से तालाबों का विशेष अभियान चलाएंगे।
- शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर

तहसीलदार
क्यों : अधिकांश तालाब अतिक्रमण की चपेट में हैं। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। अतिक्रमण की जानकारी पटवारी से लेकर तहसीलदार, एसडीएम तक सभी को है। फिर भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अतिक्रमण की शिकायत लंबित नहीं है। पटवारियों से रिपोर्ट मंगाएंगे। अतिक्रमण पाए जाने पर कार्रवाई होगी।
- संजय शर्मा, तहसीलदार

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