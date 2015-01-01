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प्रधानमंत्री सड़क योजना:सड़क बनाने के लिए कर रहे अवैध खनन, मुरम का खनन अवैध रूप से किया जा रहा

छतरपुर3 घंटे पहले
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तहसील छतरपुर के तहत ढिलापुर गांव से कालापानी रोड तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का निर्माण ठेकेदार रविंद्र जैन कर रहे हैं। सड़क निर्माण के लिए मिट्‌टी, मुरम का खनन अवैध रूप से किया जा रहा है। खनन के लिए ग्राम पंचायत धौरी में सरकारी जमीन पर कई फिट गहरी खाइयां कर दी गई हैं।

अवैध खनन के मामले में ढिलापुर गांव के लोगों ने प्रशासन को शिकायत दी है। शिकायतकर्ता बलराम सिंह, देवेंद्र और पूरन प्रजापति ने बताया कि ठेकेदार रविंद्र जैन ने यह काम उप्र के कुछ लोगों को पेटी पर दे दिया है। मुरम और मिट्‌टी के लिए अवैध उत्खनन लगातार जारी है।

कुछ ग्रामीणों ने अवैध उत्खनन विरोध किया तो ठेकेदार के कर्मचारियों ने उन्हें मारपीट करने की धमकियां दे दीं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को दी अपनी शिकायत में सड़क निर्माण की गुणवत्ता की भी जांच कराने की मांग की है।

मिट्‌टी मुरम खनन के लिए पंचायत ने नहीं दी एनओसी

ठेकेदार ने धौरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में गहरी खाइयां कर दी हैं। ग्राम पंचायत सचिव राजकुमार पाठक काकहना है कि मिट्टी मुरम खनन के लिए ग्राम पंचायत से किसी ठेकेदार ने एनओसी नहीं मांगी है न ही उन्होंने अनापत्ति दी है। वहीं इस मामले में ठेकेदार रविंद्र जैन का कहना है कि उन्होंने पीएमजीएसवाई के जीएम से खनन करने की अनुमति ली है। वे नियमानुसार खनन कर रहे हैं। इसकी रायल्टी भी सरकार को अदा करेंगे।

मौके की जांच करोंगे
छतरपुर तहसील क्षेत्र में प्रधान मंत्री सड़क योजना की किसी भी सड़क को बनाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें भी धौरी ग्राम पंचायत में अवैध उत्खनन की शिकायत मिली है। वे शुक्रवार को मौके की जांच कराएंगे। -अजय मिश्रा, खनिज इंस्पेक्टर

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