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हड़ताल खत्म:सुबह सफाई कर्मी छत्रसाल चौराहा पर बैठे हड़ताल पर, देरशाम प्रबंधन ने मानी मांगे

छतरपुर44 मिनट पहले
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  • जिला अस्पताल के सभी सफाई कर्मी शनिवार की सुबह लौटेंगे अपने-अपने काम पर

जिला अस्पताल के सफाईकर्मी पिछले चार दिनों से अपनी मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल पर थे। शुक्रवार को सभी सफाईकर्मी छत्रसाल चौराहा पर पंडाल लगाकर बैठ गए। देर शाम छतरपुर एसडीएम और सीएमएचओ ने कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी सभी मांगे स्वीकार कर ली और चार दिन से चली आ रही हड़ताल खत्म हो गई।

बता दें कि जिला अस्पताल के 46 सफाई कर्मी पिछले कई महीनों से रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कार्य कर जिला अस्पताल की सफाई कर रहे थे। पिछले दिनों प्रदेश शासन के आदेश पर इन सभी सफाई कर्मियों को आउट सोर्स के माध्यम से करते हुए सफाई कार्य को इंदौर की एक कंपनी को ठेके पर दे दिया गया। इस बात से नाराज सभी सफाई कर्मी चार दिन पहले काम बंद कर हड़ताल पर चले गए।

इन तीन दिनों में प्रशासन ने उनसे बात की पर कोई हल नहीं निकला। शुक्रवार की सुबह रोगी कल्याण समिति और रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा लगाए गए 11 सफाई कर्मी छत्रसाल चौराहा पर पंडाल लगाकर बैठ गए।

देर शाम इन कर्मचारियों को छतरपुर एसडीएम बीबी गंगेले, सीएमएचओ डाॅ. विजय पथौरिया और सिविल सर्जन डॉ लखन तिवारी ने कार्यालय बुलाकर बात की और कर्मचारियों की मांगे मानते हुए हड़ताल खत्म करा दी। सीएमएचओ डॉ विजय पथौरिया ने बताया कि सफाई कर्मियों की मांगे स्वीकार करते हुए हड़ताल खत्म करा दी गई है। शनिवार की सुबह से सभी कर्मचारी अपने काम पर लौट आएंगे।

रेडक्रॉस के 11 कर्मचारियों पर अटका था मामला

जिला अस्पताल में कई महीनों से 46 सफाई कर्मी रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कार्य कर कलेक्टर रेट से वेतन पा रहे थे। वहीं रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से लगाए गए 11 सफाई कर्मियों को 2300 रुपए वेतन दिया जा रहा है।

सभी सफाई कर्मी इस बात की मांग कर रहे थे कि रेडक्रॉस के 11 कर्मचारियों को भी आउट सोर्स के माध्यम से लगाकर कलेक्टर रेट का वेतन दिया जाए। शुक्रवार की देर शाम बैठक के दौरान छतरपुर एसडीएम बीबी गंगेले और सीएमएचओ डाॅ. विजय पथौरिया ने इन कर्मचारियों को अन्य स्थान पर लगाए जाने की बात कहते हुए मामले काे शांत कर हड़ताल खत्म करा दी।

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