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राहत की खबर:संक्रमण में आ रही है गिरावट; रफ्तार धीमी, एक सप्ताह में सिर्फ सात व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव

छतरपुर2 घंटे पहले
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जिले में पिछले एक सप्ताह में सिर्फ 7 व्यक्ति ही कोरोना पाॅजिटिव पाए गए हैं। लगातार संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में गिरावट आने से जिला प्रशासन के साथ ही स्वस्थ्य विभाग को राहत है। पिछले सप्ताह में जिले में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 10 के ऊपर बनी हुई थी। जो रविवार को घटकर 9 पहुंच गई है।

साथ ही आइसोलेशन वार्ड में पिछले दिनों 3 मरीजों की हालत गंभीर होने पर भर्ती किया गया था। यह संख्या घटकर आज एक पहुंच गई है। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण घटने से शहर के अंदर मौजूद तीन कोविड केयर सेंटर पिछले 4 माह से बंद पड़े हुए हैं। इन सेंटरों के बंद होने से स्वस्थ्य विभाग के कई डॉक्टर सहित नर्सिंग स्टाफ भी अपनी ड्यूटी पर लौट आए हैं।

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